Scame Parre festeggia sessant’anni | “Tutto è iniziato da un chiodino”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 25 luglio 2023)da un. Era il 1963 quando, in un’ex stalla diin via Fontana 63, il signor Giovanni Scainelli insieme ai soci Luigi Piccinali, Gianni e Cornelio Palamini, si mise a produrre e vendere strumenti per il fissaggio a parete dei cavi elettrici. I documenti aziendali recavano il nome “Sca”, abbreviativo del cognome. A quelle tre lettere se ne sono aggiunte altre due, la M e la E, che stanno per “materiale” ed “elettrico”, e più di recente il nome del comune d’origine della famiglia. Quello diè diventato un marchio presente in ogni angolo del globo, dal Sudafrica alla Cina, fino all’Australia e in gran parte dell’Europa, fino a raggiungere oggi oltre ottanta paesi. “Ho cominciato in piccolo, piccolo così…” recita lo slogan ...