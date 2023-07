Scacchi | il ritorno di Magnus Carlsen in World Cup Ma il re non è orientato a rientrare nel ciclo mondiale

Leggi su oasport

(Di martedì 25 luglio 2023) La parabola dinon accenna a essere discendente. E, del resto, si trova nel luogo più dominante possibile: al numero 1 del mondo da oramai 13 anni, un tempo che è sia infinito che meritato per quanto il norvegese è riuscito a produrre allaera lungo i suoi 32 anni di vita. Si è fatto un particolare rumore circa l’impegno del cinque volte Campione del Mondo (titolo conquistato nel 2013 e mantenuto nel 2014, 2016, 2018 e 2021) inCup. Teoricamente, questo significherebbe che potrebbe andare a giocarsi le carte per arrivare al Torneo dei Candidati, qualora si inserisse tra i primi tre. In realtà, non sarebbe nemmeno questa l’unica possibilità cheha, visto che un posto è dato al giocatore con miglior rating FIDE a gennaio 2024 (a patto di aver giocato 4 tornei a cadenza ...