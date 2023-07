Sarri ha creduto che Lotito gli avrebbe fatto fare il Ferguson della Lazio Corsport

(Di martedì 25 luglio 2023)comee De Laurentiis quando il toscano allenava il Napoli. I tifosisono tutti con lui e al presidente hanno cantato “caccia i soldi”. Un remake per chi segue le cose di casa Napoli. Scrive il Corriere dello Sport: Ci ha, anche se per poco. Hache senza l’ex diesse Tareavuto carta bianca sul mercato, chel’insignito del ruolo di allenatore-manager, che l’eletto “” e che con i 50 milioniChampions e i 40 ricavati dalla cessione di Milinkovicpotuto costruire una ...

Ci ha, anche se per poco. Hache senza l'ex diesse Tare avrebbe avuto carta bianca sul mercat o, che Lotito l'avrebbe insignito del ruolo di allenatore - manager , che l'avrebbe ...Se è la Lazio diSi dice il peccato ma non il peccatore (ride ndr)". Giuffredi, però, non ha ... La Fiorentina ci ha, o l'avrebbero mandato via. Ora stiamo parlando del rinnovo del ...Le dichiarazioni di Arrigo Sacchi: "De Laurentiis haalle idee e non alla forza dei soldi. ... E ora raccoglie i risultati di un progetto iniziato con. Proprio questo mi piace: il fatto ...

Sarri ha creduto che Lotito gli avrebbe fatto fare il Ferguson della ... IlNapolista

La situazione è in evoluzione, arriva il procuratore che vedrà Lotito. Il patron non vuole cedere il centravanti ...L’ufficialità ci ha messo qualche giorno in più ad arrivare, ma ora non ci sono dubbi: Valentín Castellanos è un nuovo giocatore della Lazio.