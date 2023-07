Saponara Verona mi ha convinto subito | pronto per sfida stimolante

(Di martedì 25 luglio 2023) L'attaccante gialloblù in conferenza stampa: "Qui per aiutare compagni"- "mi ha sempre attratto per la sua storia e per il calore dei tifosi. Non ho mai avuto ripensamenti, sono stato deciso fin dasu questa scelta". Così Riccardo, appena approdato al. "Qui ho t

Nella giornata odierna il nuovo attaccante dell' Hellas, Riccardo, si è presentato alla stampa nel corso della conferenza: 'mi ha sempre attratto per la sua storia e per il calore dei tifosi. Non ho mai avuto ripensamenti, sono ...16.00 - Ufficialeal. 14.30 - Dimitri Payet lascia il Marsiglia dopo tanti anni. 10.55 - Riccardosta svolgendo le visite mediche con il. A breve sarà un nuovo ...Calcio 2023 - 2024 Serie A Squadra HellasMarco Baroni , allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine di Hellas - Virtus , terza e ultima amichevole ...cosa vi può ...

Saponara riaccende l'Hellas: «Il Verona ha un bel progetto e posso fare la differenza» L'Arena

L'attaccante gialloblù in conferenza stampa: 'Qui per aiutare compagni' VERONA (ITALPRESS) - 'Verona mi ha sempre attratto per la sua storia e per ...Verona - Le principali dichiarazioni del nuovo attaccante dell'Hellas Verona, Riccardo Saponara, rilasciate in occasione della sua conferenza stampa di presentazione ufficiale tenutasi oggi, martedì 2 ...