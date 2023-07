Santuccio medaglia d' argento ai mondiali di scherma

...di una splendida gara che l'ha vista superare avversarie di alto livello prima di cedere nelle ultime battute della semifinale alla connazionale Alberta, poi vincitrice dellad'...Ed allora bronzo alla Navarria, come vuole la regola della scherma e porte aperte alla. ... Per lei primamondiale, dopo due successi in coppa del mondo: forse l'inizio di una nuova ...Persi tratta della secondamondiale dopo l'argento a squadre nell'edizione dello scorso anno al Cairo. "Sbollirò presto la rabbia del match e potrò gioire per questo argento ...

Mondiali di scherma, Alberta Santuccio medaglia d'argento nella spada, bronzo per Mara Navarria RaiNews

Grandi ambizioni di medaglia per l'Italia oggi all'Allianz MiCo di Milano tra il fioretto femminile e la spada maschile. Tra le donne, Batini, Favaretto, Volpi ed Errigo raggiungono gli ottavi di ...Comincia nel migliore dei modi il mondiale di scherma di Milano: due medaglie per Alberta Santuccio e Mara Navarria nella spada femminile.