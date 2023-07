Santanchè | la mozione di sfiducia M5S | “Incompatibile con ruolo”

(Di martedì 25 luglio 2023) (Adnkronos) – Il M5S "esprime la propriaal ministro del Turismo, senatrice Daniela Garnero, e lo impegna a rassegnare le proprie dimissioni". E' quanto si legge nelladipresentata in Senato dal Movimento a prima firma del capogruppo Stefano Patuanelli, che sarà discussa domani in Aula dalle 10, a Palazzo Madama, con voto atteso in mattinata. Nel testo si ricostruisce la vicenda: "Valutato che sono ormai noti i contenuti delle inchieste giornalistiche che hanno coinvolto la ministragià dal novembre 2022" e che nel "2011 la ministra, che all’epoca dei fatti ricopriva la carica di senatrice e di sottosegretario, partecipa all’acquisizione del gruppo Ki Group S.p.A., attivo nella distribuzione dell’alimentare biologico", si legge nella prima parte. I ...

