Santa Lucia | 80 anni fa l’affondamento del piroscafo che sconvolse l’arcipelago pontino

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 25 luglio 2023) Ponza – Il 24 luglio ricorre l’versario deldel, tragico evento che 80faper sempreponzese ed i suoi abitanti ma che oggi, a distanza di quasi un secolo, si è definitivamente affermato quale momento di unione e profonda riflessione per l’intera comunità. Come ogni anno, la commemorazione è stata scandita da una serie di eventi organizzati sulle isole di Ponza e di Ventotene; tutto è iniziato nella giornata di ieri con la celebrazione della S. Messa presso il piazza della Parrocchia di S. Silverio e S.ta Domitilla di Ponza e la successiva benedizione della Lapide, affissa sul Piazzale della Chiesa, per ricordare ed onorare i caduti in mare. Nella serata, invece, presso il Molo Musco ...