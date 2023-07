Sanità | Paita Az-Iv | ' orgogliosi di aver affrontato tema dell' emergenza sanitaria'

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Tra tutti gli argomenti possibili in questa giornata dedicata alle mozioni, abbiamo scelto l'. Ne siamo, è indicativo di che idea di Paese ha il gruppo Azione-Italia Viva. Purtroppo la struttura del nostro sissanitario è rimasta universalistica, ma le risposte arrivano in ritardo con conseguenze disastrose. Se le prestazioni non hanno tempi congrui, molte famiglie italiane, ci dicono i dati, hanno rinunciato a curarsi. Non c'è nulla di più ingiusto, evitare questo dovrebbe essere il nostro assillo". Lo ha detto Raffaella, senatrice del terzo polo e coordinatrice nazionale di Italia Viva, durante le dichiarazioni di voto alla mozione del gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe sul rafforzamento del servizio sanitario nazionale. "Dopo ...

