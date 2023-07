Sandro Tonali asfaltato a tempo record | benvenuto in Premier | come lo buttano a terra | Video

(Di martedì 25 luglio 2023) No, laLeague non è un campionato semplice. Affatto. Anzi, ad oggi è probabilmente il campionato che esprime il maggior livello calcistico al mondo. E, l'ex Milan, ha appena iniziato la sua tournée negli Stati Uniti con la sua nuova maglia, quella del Newcastle. Si tratta di un torneo pre-stagionale a cui prendono parte diverse squadre del campionato inglese. Si giocava al Lincoln Financial Field di Filadelfia, Newcastle-Aston Villa, una partita entusiasmante che si è conclusa sul risultato di 3.-3.ovviamente era titolare: mister Howe, infatti, lo considera il perno della squadra. Per l'azzurro 45 minuti di livello, in cui ha confermato le impressioni positive che aveva destato nella sua partita d'esordio contro i Rangers di Glasgow. Ma alla prima partita contro una squadra della ...

'Io leader Sì, mi sento sempre più leader. Io non sono una persona che parla tanto ma sto cercando di farlo di più, di essere una voce. Quando sono arrivato alcuni compagni mi hanno preso per mano, ...Altre dichiarazioni del portoghese: 'Non me lo aspettavo,è milanista ma la società ha deciso così. Maldini Una sorpresa, sono venuto anche perché lui mi ha chiamato, è stata una ...Alla Gazzetta: "Non mi aspettavo nemmeno l'addio di. Non è stato facile, perchéè milanista, ci ha aiutato a vincere lo scudetto". Db Torino 28/05/2023 - campionato di calcio serie A / Juventus - Milan / foto Daniele Buffa/Image Sport ...

Tonali spazzato via come un fuscello, assaggia il pane duro della Premier: Benvenuto Sport Fanpage

Rafael Leao, nel corso della sua lunga intervista a Sky Sport, ha parlato anche dei recenti addii ai rossoneri di Sandro Tonali e Paolo Maldini, non nascondendo un certo stupore a riguardo: ...Dal ritiro del Milan il giocatore commenta la partenza del centrocampista e ha parlato dell'obiettivo del club ...