Sampdoria | Ferrero | 'Voglio veder riconosciuti i miei diritti | è come se mi avessero cambiato la serratura'

(Di martedì 25 luglio 2023) L'ex presidente dellaMassimooggi è atteso da un primo incontro in Tribunale a Genova per discutere il ricorso...

Commenta per primo Prima 'battaglia', oggi, tra i nuovi proprietari dellae Massimo. Davanti al Tribunale di Genova, sezione Imprese e proprietà industriale, i protagonisti della vicenda blucerchiata si affronteranno alla presenza del giudice Gibelli. L'......di guerra l'ex presidente della Sampche darà battaglia fino all'ultimo. 'Io ora ho il 49% delle azioni perché questi signori hanno fatto un aumento di capitale coi soldi della, ...Laretrocessa in capo alla peggior stagione sportiva e societaria della sua storia, è ... Massimo, strappandogli la maggioranza delle azioni adesso in capo all'ex proprietario del ...

Ricorso Ferrero, la Sampdoria chiama Pollio come testimone: le ultime Samp News 24

L'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero oggi è atteso da un primo incontro in Tribunale a Genova per discutere il ricorso presentato contro i nuovi proprietari del club blucerchiato. l Viperet ...C'è attesa per l'udienza per il ricorso di Massimo Ferrero contro la Sampdoria: l'obiettivo dell'ex presidente è chiaro. Ordinanza attesa entro pochi gior ...