Sampdoria | conclusa l'udienza per Ferrero e Radrizzani I legali della proprietà parlano con i tifosi

Genova . "RicominciAMO dalla Sud esaurita. E modo migliore per ricominciare non poteva esserci. La fase di prelazione si è chiusa a mezzanotte e ha fatto registrare un risultato eccezionale: la Gradinata, cuore pulsante del tifo blucerchiato, è già sold - out con oltre 9.100 abbonamenti rinnovati in una decina di giorni". Il settore più caldo del 'Ferraris' ha fatto così il pieno di tessere e di fiducia nella nuova Sampdoria.

Ricorso Ferrero, udienza conclusa: decisione nei prossimi giorni Samp News 24

Si è conclusa l’udienza per il ricorso presentato da Massimo Ferrero contro Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, nuovi proprietari della Sampdoria. Intorno alle 17.30 il Viperetta ha lasciato il ...L'ex Sampdoria, Alberigo "Chicco" Evani ha salutato la FIGC con una lunga lettera pubblicata sul suo profilo social. Alberigo Chicco Evani era dentro la FIG ...