Salvini “Pronto a tornare a referendum sul nucleare”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 25 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sonoanche aa une argomentare perchè all’Italia convienealpulito e di ultima generazione”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, nel corso dell’evento “L’Italia dei sì. Progetti e grandi opere per il Paese”. Poi, ha spiegato che “se dobbiamo diventare autonomi non possiamo precluderci nessuna fonte di produzione energetica, incluso il. Sono un nuclearista convinto, ma non per tifo: noi siamo circondati da Paesi che producono energia tramitee hanno un vantaggio competitivo. Se tornassimo domani, come auspico e cercherò di fare, in 7 anni si avrà un primo reattore. Le nostre aziende – ha aggunto – devono competere con ...