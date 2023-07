Salute | in Italia ogni anno 400 morti e 800 ricoveri per annegamenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - Insi registranocirca 400e 800 ospedalizzazioni per annegamento, mentre si contano circa 60.000 salvataggi, solo sulle spiagge, e più di 600.000 interventi di prevenzione da parte dei bagnini. Questi i dati del primo Rapporto dell'Osservatorio per lo sviluppo di una strategia nazionale di prevenzione deglied incidenti in acque di balneazione, istituito dal ministero della, anticipati per la Giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento. Nei primi anni '70, glinel nostro Paese erano quasi 1.400 all', per andarsi poi a ridurre fino ai circa 400 l'alla fine degli anni '90. Tra le cause che ...