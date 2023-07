Salute | il 76% giovani italiani pensa seriamente alla possibilità di avere un figlio

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - Il 76% deiprendein considerazione ladiundi averlo "indubbiamente" o "probabilmente", in egual misura tra Millenials e Generazione Zeta, con una percentuale superioremedia globale del campione (71%). Tra gli aspetti più rilevanti della vita mettono al primo posto lafisica (93% degli intervistati), seguita da quella emotiva, a pari merito con le relazioni personali (92%). Al terzo posto l'impegno verso la sostenibilità (87%) e al quarto il successo professionale (85%). A breve distanza l'equità di genere (84%). Sono i dati che emergono dall'indagine 'emotiva della Generazione Zeta e ...

... mentre nel Regno Unito è il,8% e negli Stati Uniti la presenza è residuale (14%). Gli obiettivi ...5%), seguiti dalle emissioni (prevalenti in Francia e Uk), e da quelli di sicurezza edei ...... però, anche il fosforo, lo zinco, il magnesio, sodio e calcio, tutti utilissimi alla nostra. 50 grammi di pesca, 2 cubetti di ghiaccio (75 cal) - Fette biscottate integrali (20 gr.,cal) - ...Il risultato ha visto il% dei cittadini che hanno votato contrari al Progetto (489 voti) e ... IL COMITATO AMBIENTE eTUSCIA RINGRAZIA TUTTI I CITTADINI CHE HANNO VOTATO e in particolare ...

Salute, il 76% giovani italiani pensa seriamente alla possibilità di ... Tiscali Notizie

Roma, 25 lug. (Adnkronos Salute) – Il 76% dei giovani italiani prende seriamente in considerazione la possibilità di avere un figlio: pensa di averlo “indubbiamente” o “probabilmente”, in egual misura ...La Consultazione popolare di ieri 23 luglio, indetta dall’Amministrazione comunale per sondare la volontà dei cittadini di Farnese e finalizzata a determinare il parere che il Comune di Farnese esprim ...