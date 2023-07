Salone del Camper 2023 | anteprime e novità

Camper 2023 , sono in pieno svolgimento gli ultimi preparativi per la 14° edizione , il più importante evento in Italia (secondo in Europa) dedicato al turismo all'aria aperta, organizzato ...Nel programma, sono anche previsti una tavola rotonda sulla campagna estiva antincendio 2023, organizzata dalla rivista "La Protezione Civile Italiana" e dai gruppi "AIB Antincendio ...È da dieci anni nel mondo della profumeria artistica e in occasione dell'ultimoMobile ha inaugurato il suo secondo store mono brand "container_zero uno", il primo è a Roma, in via della ...

Salone del Camper 2023, quando sarà e le novità in programma Economy Magazine

Campagna estiva può contare su ben 34 velivoli, coordinati dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile. Alla ...E, dal 21 al 23 settembre, vengono raccontate a Torino nella 14esima edizione del World Tourism Event, il Salone mondiale del turismo nei siti Patrimonio mondiale. Quest’anno, in particolare, sarà ...