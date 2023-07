Salerno | Polizia di Stato | Controllati esercizi pubblici

Leggi su zon

(Di martedì 25 luglio 2023) La Squadra Amministrativa di questa Questura, collaborata dallaMunicipale di, ha sottoposto a controllo una serie dicommerciali e locali di intrattenimento, al fine di verificare l’osservanza delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti di settore che, come noto, ove disattese, possono determinare pericolo per l’incolumità degli avventori, con conseguenti negativi riflessi sull’ordine e sulla sicurezza pubblica. In particolare sono state identificate e controllate 18 persone, un bar per la violazione della normativa relativa all’impatto acustico, una discoteca della zona orientale in quanto si accertava che somministrava agli avventori del locale bevande alcoliche oltre l’orario consentito. Segui ZON.IT su Google News.