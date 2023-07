Salernitana | sabato 5 agosto il 2° Trofeo Iervolino | i granata sfideranno l’Augsburg

(Di martedì 25 luglio 2023) Nuova amichevole in calendario per laa pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A 2023/2024. La formazione guidata dal tecnico Paulo Sousa, infatti, il prossimo cinquesarà impegnata nella seconda edizione delAngelocontro: “allo Stadio ‘Arechi’ si svolgerà il 2°Angelo, ultima gara amichevole deiprima dell’inizio della stagione ufficiale. Ilvedrà ladi mister Sousa affrontare i tedeschi dell’Augbsurg, calcio d’inizio alle ore 20:30. L’evento contribuirà a sostenere l’Associazione Italiana Leucemia”. SportFace.

La sfida si è tenuta(22 luglio 2023), negli spazi della cittadella del cinema e ha visto ... Origine multiculturali e multietniche: piemontese, per metàda parte di padre e per metà ...22 LUGLIO 22.00 - Hakan Calhanoglu parla del suo futuro dopo il rinnovo: 'Felice all'Inter, ...in pole. 09.00 - È fatta per Arthur alla Fiorentina: il giocatore svolgerà oggi le ...La sfida si è tenuta(22 luglio 2023), negli spazi della cittadella del cinema e ha visto ... Origine multiculturali e multietniche: piemontese, per metàda parte di padre e per metà ...

Trofeo "Angelo Iervolino": Sabato 5 agosto Salernitana – Augsburg ... Salerno Granata

I granata sfideranno i tedeschi per il trofeo Angelo Iervolino. Il difensore riscattato dai granata: "Il club ha creduto in me" ...Sono tanti i concerti in programma nel salernitano per il weekend dal 28 al 30 luglio.