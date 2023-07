"Essere stato riscattato dallaè un onore, un piacere e una responsabilità". Lo afferma Lorenzo, difensore della squadra granata, intervenendo in conferenza stampa nel ritiro di Rivisondoli. "Venivo da anni - ...- PICERNO 1 - 0(3 - 4 - 2 - 1): Allocca; Gyomber, Fazio (22′ st Bronn),(1′ st Lovato); Sambia, Iervolino (32′ st Motoc), Maggiore (22′ st M. ...: Allocca, Bradaric (32' st Sfait), Sambia, Botheim (23' st Valencia), Fazio (23' st ... Gyomber, Maggiore (23' st Coulibaly M.), Iervolino (32' st Motoc), Candreva,(1' st Lovato). ...

Salernitana: Pirola, sono felice di essere rimasto Agenzia ANSA

"Essere stato riscattato dalla Salernitana è un onore, un piacere e una responsabilità". Lo afferma Lorenzo Pirola, difensore della squadra granata, intervenendo in conferenza stampa nel ritiro di ...Di nuovo a lavoro dopo qualche ora di meritato riposo, questa mattina la Salernitana è infatti ritornata in campo nel ritiro di Rivisondoli per continuare la preparazione in vista del ...