Salernitana | la gioia di Pirola | “Felice di restare | mi sento amato”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Essere stato riscattato dallaè un onore, un piacere e una responsabilità“. Lo afferma Lorenzo, difensore della squadra granata, intervenendo in conferenza stampa nel ritiro di Rivisondoli. “Venivo da anni – spiega – in cui ero girato in prestito e poi tornavo alla base. Dopo la scorsa stagione ho avuto la fortuna di trovare una società che crede in me e sono molto contento di rimanere a Salerno. La società ha fatto un investimento importante per tenermi qui e voglio dimostrare di valere lo sforzo del club“. Per“è stata un’estate particolare perché c’è stato l’Europeo fino a fine giugno poi le vacanze ristrette e sono arrivato una settimana dopo in ritiro. Mibene fisicamente e sono sicuro che per la fine del ritiro sarò al pari degli altri. Quella che sta ...