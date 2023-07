Salernitana | Daniliuc operato | salta la prima parte di stagione

(Di martedì 25 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTegola per lache dovrà fare a meno del difensore Flaviusin questadi. Il calciatore austriaco, dopo aver lasciato il ritiro di Rivisondoli per sottoporsi ad ulteriori controlli, in giornata si è sottoposto ad un intervento chirurgico. A renderlo noto è stata la società granata con una nota. “L’intervento di ricostruzione della capsula articolare a carico del III e IV metatarso a cui si è sottoposto questa mattina Flaviuspresso la Hessingpark-Clinic di Augsburg ed effettuato dal dott. Martin Jordan è perfettamente riuscito”, sottolinea la società. “L’atleta, dopo un breve periodo di convalescenza post-rio, inizierà il protocollo riabilitativo”. L'articolo proviene da ...

