Salario minimo | trattativa o bluff? Segui la diretta con Peter Gomez

Il centrodestra ha fatto più di un passo verso l'opposizione sul tema del, dicendo sì al un confronto costruttivo con Pd e M5s. Mossa che smaschera le posizioni meramente strumentali su un tema, quello del lavoro e delle retribuzioni, molto sentito dagli ...Noi siamo naturalmente sempre favorevoli al confronto democratico, ma l'opposizione deve dire se vuole brandire ideologicamente ilper tentare di conquistare strumentalmente qualche ...In Italia si accende il confronto sull'introduzione di undopo che da parte di Giorgia Meloni c'è stata un' apertura per un confronto con le opposizioni . Per il momento però la situazione è ancora in stallo, visto che il governo chiede di ...

Il dibattito sul salario minimo orario lordo (SMOL) il cui valore si è attestato (non si capisce bene perché) su 9 euro orari, pare trasformarsi in una battaglia campale tra la minoranza del ...ma l’opposizione deve dire se vuole brandire ideologicamente il salario minimo per tentare di conquistare strumentalmente qualche voto, o vuole confrontarsi nel merito. Per noi lo strumento più adatto ...