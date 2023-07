Salario minimo | sfiora i cinque milioni l’esercito dei sottopagati

(Di martedì 25 luglio 2023) Carlo Bonomi continua a ripetere che ilnon riguarda viale Dell’Astronomia. “Tutti i contratti siglati da Confindustria – dice il suo leader – sono sopra i 9 euro. Questo dimostra che la contrattazione collettiva è un valore aggiunto, si ottiene di più rispetto alla decretazione”. Poi punta il dito contro quei settori dove – accusa – si paga poco. Ovvero “commercio, servizi, cooperative e finte cooperative”. “Si ha paura di dire chi paga poco perché quella è una base elettorale. Volete fare il? Ma dite la verità”, ha insistito. Ma quanto ilsia fondamentale in Italia, e quanto la contrattazione collettiva non basti a garantire buste paga dignitose, lo ha già spiegato l’Istat attraverso qualche cifra: con la soglia a 9 euro, infatti, ci ...

"Ilè un bel titolo, funziona molto bene come slogan, ma nella sua applicazione rischia di creare dei problemi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo a Non Stop News su Rtl ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto ironicamente sul tema del, attaccando la sinistra. Intervenuta a Non Stop News di Rtl 102.5, la premier si è detta "incuriosita da un'opposizione che dopo essere stata al governo una decina d'anni oggi scopre ...Non solo perché aveva pensato di raccogliere le firme per ilsu change.org e perché ha una presenza social niente male. C'entra quella lunga, e un po' paludata, intervista su Vogue , ...

La contrattazione collettiva non basta più. I vigilanti non armati hanno uno stipendio di circa 6 euro l’ora. L'intesa è stata rinnovata da poco da Cgil, Cisl e Uil.La premier Giorgia Meloni intervenendo a Rtl 102.5 apre al confronto sul salario minimo che però definisce uno slogan. E attacca la Cgil.