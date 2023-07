Salario minimo | Rosato Az-Iv | ' no a rinvio è polemico | si chiedano garanzie su confronto'

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "La maggioranza chiede di rinviare a settembre la discussione sulper provare a trovare una soluzione comune e noi gli diciamo di no? Un progetto di legge che anche qualora fosse approvato ad agosto alla Camera dovrebbe comunque andare appena al Senato? Su, siamo seri! Sial governosul ritiro dell'emendamento soppressivo e sull'avvio di un tavolo dipreliminare… ma solo chi privilegia la polemica agli interessi di milioni di italiani sottopagati può dire di no!". Così in un tweet il deputato di Azione e Italia Viva Ettore

, la maggioranza vuole votare il rinvio. Stop da Pd e M5S Il leader dei conservatori tocca poi un altro argomento fondamentale per lo sviluppo economico del Paese: la precarietà. 'Sono ...Giorgia Meloni si dice disponibile 'ad aprire ad un confronto con l'opposizione' sul, pur sottolineando che la via da seguire è quella della contrattazione collettiva 'da rafforzare'. Cecilia Guerra, responsabile Lavoro della segreteria nazionale del Pd, replica: '...'Possibile che in tutti questi mesi lei e la sua maggioranza non siate stati capaci di fare uno straccio di proposta Noi ne abbiamo presentata una condivisa delle opposizioni. Cosa ne ...

Salario minimo in Italia, il governo apre: 9 euro sono la cifra giusta Secondo la Commissione Europea la soglia potrebbe essere anche più bassa. In Italia si accende il confronto sull'introduzione di ...