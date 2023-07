Salario Minimo | Meloni propone il rinvio | muro dell’opposizione

Giorgia Meloni si dice disponibile 'ad aprire ad un confronto con l'opposizione' sul, pur sottolineando che la via da seguire è quella della contrattazione collettiva 'da rafforzare'. Cecilia Guerra, responsabile Lavoro della segreteria nazionale del Pd, replica: '...'Possibile che in tutti questi mesi lei e la sua maggioranza non siate stati capaci di fare uno straccio di proposta Noi ne abbiamo presentata una condivisa delle opposizioni. Cosa ne ..."Non stiamo rimandando alcuna posizione, hanno chiesto un confronto e per confrontarsi serve tempo ma poi si sa: come si fa si sbaglia". "Ilè un bel titolo, funziona molto bene come slogan, ma nella sua applicazione rischia di creare dei problemi". Così, ai microfoni del programma di Rtl 102.5 "Non Stop News", la premier ...

Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, replica alla premier Giorgia Meloni sul salario minimo. “Siamo disponibili da subito al confronto sul merito, la nostra proposta vuole rafforzare la ...“Il salario minimo è un tema su cui ho dubbi – ha affermato – è un bel titolo, funziona come slogan ma nell’applicazione rischia di creare problemi“, di introdurre “un parametro al ribasso sul salario ...