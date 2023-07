Salario minimo | Meloni | “Aperta al confronto | ma rischia di creare problemi Funziona come slogan”

(Di martedì 25 luglio 2023) Le perplessità intorno a unfissato per legge restano tutte, ciononostante Giorgiaconferma la disponibilità a unche possa dare risposte innanzitutto ai lavoratori più esposti, poiché non coperti dai contratti collettivi. Nel corso di una lunga intervista con Rtl 102.5, il premier ha ribadito la linea sempre tenuta dal governo, rivelando anche di essere “incuriosita dall’opposizione”, che è stata “al governo per 10 anni” e “scopre che c’è il problema dele del precariato e lo considera un problema del governo che c’è da nove mesi e non delle politiche precedenti”.: “Il, ma nell’applicazionedi ...

"Ilè un bel titolo, funziona molto bene come slogan, ma nella sua applicazione rischia di creare dei problemi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo a Non Stop News su Rtl ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto ironicamente sul tema del, attaccando la sinistra. Intervenuta a Non Stop News di Rtl 102.5, la premier si è detta "incuriosita da un'opposizione che dopo essere stata al governo una decina d'anni oggi scopre ...Non solo perché aveva pensato di raccogliere le firme per ilsu change.org e perché ha una presenza social niente male. C'entra quella lunga, e un po' paludata, intervista su Vogue , ...

La contrattazione collettiva non basta più. I vigilanti non armati hanno uno stipendio di circa 6 euro l’ora. L'intesa è stata rinnovata da poco da Cgil, Cisl e Uil.La premier Giorgia Meloni intervenendo a Rtl 102.5 apre al confronto sul salario minimo che però definisce uno slogan. E attacca la Cgil.