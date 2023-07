Salario minimo | il governo apre al dialogo | no all’emendamento soppressivo | la proposta va in aula giovedì

Niente voto su emendamento soppressivo in commissione. Fdi: "Vince linea Meloni del dialogo e del confronto". M5s: "Strategia opposizioni ha funzionato" Passa la linea del dialogo sulche approderà in Aula il prossimo giovedì 27 luglio. Nella riunione in Commissione Lavoro della Camera non sono stati votati emendamenti, compreso quello soppressivo del provvedimento ...FI presenta una sua proposta. Calenda vedrà la premierLa premier Giorgia Meloni conferma l'apertura al confronto ma alla fine sarà tutto rimandato a fine settembre . Salvo sorprese in extremis, la partita sulsi giocherà in autunno. La proposta di legge presentata dalle opposizioni andrà direttamente all'esame dell'Aula di Montecitorio giovedì senza mandato al relatore. In commissione Lavoro ...

"Sul salario minimo continua lo stucchevole balletto di Giorgia Meloni e della sua maggioranza. Stamattina la Presidente del Consiglio ribadisce di essere pronta al confronto. Allora non cerchi alibi ...Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Il fatto che alla fine, in commissione Lavoro, l’emendamento soppressivo alla nostra pdl per l’introduzione del salario minimo proposto dalla maggioranza non si sia votato ...