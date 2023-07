Salario minimo | Gelmini | ‘bene apertura Meloni | non eludere il problema’

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug (Adnkronos) – “Le parole di Giorgiasono incoraggianti, bene la sua. A noi non interessa sventolare la bandierina del, ma raggiungere il risultato”. Lo ha detto Mariastella, senatrice e portavoce di Azione, a Omnbus. “Non vogliamo perdere tempo, ma se per raggiungere l’obiettivo occorre qualche settimana in più noi siamo disponibili, a patto che non sia un rinvio. Carlo Calenda lo ha detto più volte, siamo disponibili a discuterne anche nel mese di agosto, ma archiviare questo dibattito non è accettabile. Di fronte a 3 milioni di italiani con una paga oraria al di sotto dei 9 euro,il problema sarebbe sbagliato”, aggiunge. L'articolo CalcioWeb.

Il voto spagnolo, le relazioni nel Mediterraneo, il problema migranti, la guerra in Ucraina, il, le politiche fiscali, l'ondata di maltempo e tanto altro nell'intervista di Giorgia Meloni a Rtl 102.5 in cui parla così della sua esperienza di governo: "Cinque anni È una maratona, ...Il'È un bel titolo, funziona molto bene come slogan, ma nella sua applicazione rischia di creare dei problemi'. Parola di Giorgia Meloni, che è intervenuta a Non Stop News su Rtl 102.5. ...Maltempo, Meloni: 'Oggi il giorno più impegnativo, siamo in allerta' 'Sapevamo che oggi sarebbe stata la giornata più impegnativa . Abbiamo una situazione in cui si somma a temperature molto alte il ...

Meloni: “Salario minimo Funziona bene come slogan ma l’applicazione può creare problemi Il Fatto Quotidiano

Roma, 25 lug (Adnkronos) – “Sul salario minimo continua lo stucchevole balletto di Giorgia Meloni e della sua maggioranza. Stamattina la Presidente del Consiglio ribadisce di essere pronta al confront ...Roma, 25 lug (Adnkronos) – “Secondo Giorgia Meloni il salario minimo orario “funziona molto bene come slogan”. Mi stupisce che, da esperta di slogan qual è, non si accorga che il salario minimo è una ...