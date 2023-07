Salario minimo | Gasparri si infuria con Donno M5s | “Ignoto cialtrone | miserabile” Poi sbotta col conduttore di La7 | “Ma lei chi cazzo invita?”

(Di martedì 25 luglio 2023) Show del senatore di Forza Italia Maurizionel talk show politico L’aria che tira (La7). Prima bacchetta ilFrancesco Magnani, il quale dopo lo stacco pubblicitario chiede ragguagli al parlamentare sull’emendamento soppressivo presentato in Commissione Lavoro della Camera dalla maggioranza, che cancellerebbe la proposta delle opposizioni sulrisponde, piccato, che vuole continuare il suo precedente intervento sull’emergenza climatica. Dopo un fitto botta e risposta col giornalista, finalmente risponde alla domanda: “Sulabbiamo un’opinione divergente da quella della sinistra. Proponiamo ricette diverse. Ci possiamo anche confrontare, ma loro stessi quando governavano, da Gentiloni a Letta, non hanno fatto il ...

Fi presenta una sua controproposta per sostenere gli stipendi bassi, non ilipotizzato dalle opposizioni ma un doppio intervento, che adegua i "contratti pirata" alle retribuzioni fissate dai contratti collettivi di lavoro di categorie simili e che detassa le ...'Anche oggi la premier Meloni polemizza con le opposizioni: un classico. Ma sul #salariominimo non dice che il M5S presentò la sua prima pdl nel 2013 e che molti partiti, compreso il suo, l'hanno ...La premier: 'Se vogliono il confronto serve tempo'. Schlein: 'Non è uno slogan ma è emergenza'. M5s: 'Pronti a discutere ma senza bluff'

"L'inflazione rende troppo bassi i salari degli italiani - ha spiegato Tajani - noi ci siamo posti il problema di come aumentare il salario dei nostri ...“Il salario minimo è un bel titolo, funziona molto bene come slogan, ma nella sua applicazione rischia di creare dei problemi”. Queste le parole di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, intervenut ...