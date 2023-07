Salario minimo | Fratoianni | ‘rinvio della dignità dei lavoratori non è un' opzione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug. - (Adnkronos) - “Questa è una campagna di tutoraggio sul, innanzi tutto nei confronti del governo che dice di non essere pronto. Vogliamo ricordare a questo governo che ci sono oltre 4 milioni di persone che lavorano in condizione di povertà con livelli salariali che non consentono loro una condizione dignitosa. Delc'è grande bisogno, al di là delle argomentazioni fantasiose fatte in questi giorni, dall'Urss ai colpi alla contrattazione collettiva. Al governo dei rinvii vogliamo ricordare che su una cosa il rinvio non è un'praticabile, ladel lavoro. E finché il governo non si confronterà nelle aule parlamentari sulla questione, noi continueremo a batterci”. Così Nicola, segretario nazionale di ...