Salario minimo | Fdi | ‘vince linea Meloni del dialogo e del confronto’**

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Salario, passa la. Il testo arriva direttamente in aula in quanto, in commissione Lavoro, tutte le forze politiche hanno convenuto che con maggiore tempo si possa arrivare a una proposta frutto del confronto auspicato dal presidente del Consiglio. L’aumento delle buste paga dei lavoratori è una priorità per Fratelli d’Italia che infatti ha agito, fin dall’inizio della legislatura, su questo campo a partire da un taglio record del cuneo fiscale”. Così i componenti di Fratelli d’Italia della commissione Lavoro della Camera dopo il rinvio del testo sul salarioin aula giovedì. L'articolo CalcioWeb.

FdI: 'Vince linea Meloni del dialogo e del confronto' 'Sul, passa la linea Meloni. Il testo arriva direttamente in Aula in quanto, in commissione Lavoro, tutte le forze politiche hanno ...Passa la linea del dialogo sulche approderà in Aula il prossimo giovedì 27 luglio. Nella riunione in Commissione Lavoro della Camera non sono stati votati emendamenti, compreso quello soppressivo del provvedimento ...FI presenta una sua proposta. Calenda vedrà la premier

Salario minimo, Meloni: «Apriamo a confronto con opposizione». Resta lo scontro sul rinvio Il Sole 24 ORE

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...