Salario minimo | FdI rinuncia a votare l’emendamento soppressivo | il confronto sarà in Aula Obiettivo il rinvio a settembre

(Di martedì 25 luglio 2023) La premier Giorgia Meloni conferma l’apertura alma alla finetutto rimandato a fine. Salvo sorprese in extremis, la partita sulsi giocherà in autunno. La proposta di legge presentata dalle opposizioni andrà direttamente all’esame dell’di Montecitorio giovedì senza mandato al relatore. In commissione Lavoro alla Camera il presidente Valter Rizzetto (FdI) ha infatti proposto di nongli emendamenti presentati, compresa la proposta interamente soppressiva del centrodestra. “Si va incon il testo base dell’opposizione”, sottolinea il dem Arturo Scotto. “E’ una nostra vittoria, la destra ci insegue”. Per FdI al contrario “passa la linea Meloni” perché “tutte le forze politiche hanno convenuto che con ...

Ancora non è chiaro cosa accadrà a breve nella commissione Lavoro alla Camera ma, sul, il Movimento Cinque Stelle scopre un nemico in più sulla misura fortemente voluta dai grillini: Davide Casaleggio . Il figlio di Gianroberto, cofondatore dei pentastellati e ritenuto ...Roma, 25 lug. " "Una settimana fa avevo fatto appello a Giorgia Meloni: oggi è stato recepito, ho molto apprezzato il fatto che la premier abbia fatto riferimento a questo appello e al fatto che ci ...Sulla maggioranza si prepara a lasciare la scena alle opposizioni. Nessun voto in commissione e slittamento della discussione a settembre . Ma intanto Fdi, Lega e Fi hanno già pronta la ...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Si va in aula con il nostro testo". Così Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro, sul salario minimo. Nella riunione non sono stati votati emendamenti, compreso ...L’annuncio in commissione lavoro del capogruppo Rizzetto. La discussione comincerà giovedì a Montecitorio ...