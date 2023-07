Salario minimo | disgelo tra governo e opposizioni No all’emendamento soppressivo | la proposta in aula giovedì

La premier Giorgia Meloni conferma l'apertura al confronto ma alla fine sarà tutto rimandato a fine settembre . Salvo sorprese in extremis, la partita sulsi giocherà in autunno. La proposta di legge presentata dalle opposizioni andrà direttamente all'esame dell'Aula di Montecitorio giovedì senza mandato al relatore. In commissione Lavoro ...FI presenta una sua proposta. Calenda vedrà la premierLa proposta di legge sulpresentata dalle opposizioni andrà direttamente all'esame dell'Aula di Montecitorio giovedì 27 luglio La proposta di legge sulpresentata dalle opposizioni andrà ...

Salario minimo, FdI rinuncia all’emendamento soppressivo: la proposta va in aula Corriere della Sera

A conferma di ciò, il dibattito di questi giorni sul salario minimo vede il più grande sindacato italiano, stagnare nel basso profilo di chi ha la coscienza sporca. Non solo per i troppi rinnovi in ...Salario minimo: arriva un’apertura, fino a ora solo sussurrata nei retroscena, della premier Giorgia Meloni e a sparigliare le carte scende in campo Forza Italia con una proposta per ...