Salario minimo | Calenda a Tajani | ' bene proposta Fi | è uguale alla nostra' **

Fi presenta una sua controproposta per sostenere gli stipendi bassi, non ilipotizzato dalle opposizioni ma un doppio intervento, che adegua i "contratti pirata" alle retribuzioni fissate dai contratti collettivi di lavoro di categorie simili e che detassa le ...'Anche oggi la premier Meloni polemizza con le opposizioni: un classico. Ma sul #salariominimo non dice che il M5S presentò la sua prima pdl nel 2013 e che molti partiti, compreso il suo, l'hanno ...La premier: 'Se vogliono il confronto serve tempo'. Schlein: 'Non è uno slogan ma è emergenza'. M5s: 'Pronti a discutere ma senza bluff'

Salario minimo, Meloni: «Apriamo a confronto con opposizione». Resta lo scontro sul rinvio Il Sole 24 ORE

Tutto rinviato a settembre. Sul salario minimo sta andando in scena una sorta di balletto tra maggioranza e opposizione, tra aperture (caute), mani tese e diffidenze. Il Centrodestra non ha alcuna ..."L'inflazione rende troppo bassi i salari degli italiani - ha spiegato Tajani - noi ci siamo posti il problema di come aumentare il salario dei nostri ...