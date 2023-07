Salario minimo | Baldino M5s | ' è una proposta concreta | altro che slogan'

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug (Adnkronos) - "Secondo Giorgia Meloni ilorario “funziona molto bene come”. Mi stupisce che, da esperta diqual è, non si accorga che ilè unain Italia e una realtà in Europa". Lo dice la vice capogruppo M5S a Montecitorio Vittoria. "Informiamo, allora, la Presidente del Consiglio che introdurre unorario vuol dire garantire stipendi dignitosi a chi nonostante lavori percepisce paghe da fame. La informiamo che ilorario esiste quasi in tutta Europa con risultati sicuramente migliori che in Italia visto che siamo tra i paesi con salari più bassi", ...

Il'È un bel titolo, funziona molto bene come slogan, ma nella sua applicazione rischia di creare dei problemi'. Parola di Giorgia Meloni, che è intervenuta a Non Stop News su Rtl 102.5. ...Maltempo, Meloni: 'Oggi il giorno più impegnativo, siamo in allerta' 'Sapevamo che oggi sarebbe stata la giornata più impegnativa . Abbiamo una situazione in cui si somma a temperature molto alte il ..."Diciamo che sono stati mesi un tantino intensi ecco", aggiunge quindi la premier che, subito poi, affronta il nodo delspiegando che "il governo non sta perdendo tempo". E rilancia: "...

Meloni: “Salario minimo Funziona bene come slogan ma l’applicazione può creare problemi Il Fatto Quotidiano

Roma, 25 lug (Adnkronos) – “Sul salario minimo continua lo stucchevole balletto di Giorgia Meloni e della sua maggioranza. Stamattina la Presidente del Consiglio ribadisce di essere pronta al confront ...Roma, 25 lug (Adnkronos) – “Secondo Giorgia Meloni il salario minimo orario “funziona molto bene come slogan”. Mi stupisce che, da esperta di slogan qual è, non si accorga che il salario minimo è una ...