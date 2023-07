Salario minimo | Baldino M5s | ‘è una proposta concreta | altro che slogan’

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug (Adnkronos) – “Secondo Giorgia Meloni ilorario ‘funziona molto bene come slogan”. Mi stupisce che, da esperta di slogan qual è, non si accorga che ilè unain Italia e una realtà in Europa”. Lo dice la vice capogruppo M5S a Montecitorio Vittoria. “Informiamo, allora, la Presidente del Consiglio che introdurre unorario vuol dire garantire stipendi dignitosi a chi nonostante lavori percepisce paghe da fame. La informiamo che ilorario esiste quasi in tutta Europa con risultati sicuramente migliori che in Italia visto che siamo tra i paesi con salari più bassi”, prosegue.“Il...

