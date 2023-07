Saied & C. all’incasso. Sulla pelle dei migranti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 25 luglio 2023) Il monitoraggio dell’Ispi parla chiaro: nella settimana successiva alla firma del memorandum Ue-Tunisia, proprio dalla Tunisia sono sbarcati in Italia 7.359. Praticamente sgretolato il record di 6.431 sbarchi registrato la settimana precedente alla firma. Nella settimana successiva alla firma del memorandum Ue-Tunisia, proprio dalla Tunisia sono sbarcati in Italia 7.359Nel frattempo a Roma si celebrava la conferenza con i capi di Stato e di governo degli Stati di primo approdo. L’Italia era in prima fila per candidarsi al ruolo di mediatrice di uno scandaloso scambio sul Mediterraneo: scambiare le vite umane per soldi e per consenso elettorale. Quei settemila e rottisbarcati in una settimana sono il pizzino della Tunisia per suggerire come ioggi siano la vera arma non ...