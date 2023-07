Sadie Sink è la nuova Global Ambassador di Armani Beauty

Leggi su amica

(Di martedì 25 luglio 2023) (Foto) Prima ha conquistato Broadway con i suoi capelli rossi – non a caso, ha interpretato Annie nell’omonimo musical – poi è diventata famosa presso il grande pubblico grazie al suo ruolo in Stranger Things, dove interpreta Max Mayfield.è una giovane promessa di Hollywood, ma non solo: la giovane attrice texana (21 anni) si prepara a diventare la protagonista dello spot per lafragranza Sì Eau De Parfum Intense didiretto da Amber Grace Johnson. Accanto a Cate Blanchett, laAmabassador, sarà al centro di una coralita? di figure femminili, che racconteranno le note del nuovo profumo intenso della maison. «Sì per me rappresenta, ...