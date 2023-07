"La sostenibilità per noi dinon è solo un pilastro strategico ma la strategia stessa della nostra azienda che trova espressione in prodotti, servizi e processi rivolti e disegnati per il ...'La sostenibilità per noi dinon è solo un pilastro strategico ma la strategia stessa della nostra azienda che trova espressione in prodotti, servizi e processi rivolti e disegnati per il ..."La sostenibilità per noi dinon è solo un pilastro strategico ma la strategia stessa della nostra azienda che trova espressione in prodotti, servizi e processi rivolti e disegnati per il ...

SACE incontra le imprese nel nuovo appuntamento di CoDesign ... LA STAMPA Finanza

ROMA (ITALPRESS) – SACE, il gruppo assicurativo-finanziario italiano specializzato nel supporto alle imprese e al tessuto economico nazionale, prosegue gli incontri di CoDesign con un nuovo workshop ...