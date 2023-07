Sabina Guzzanti | la vita privata | i fratelli | il padre | l’ex compagno

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 25 luglio 2023), nata a Roma il 25 luglio 1963, è la figlia del giornalista e politico Paoloe di Germana Antonucci. Ha una carriera luminosa alle spalle, di imitazioni e programmi indimenticabili e unae familiare condivisa con i due, anche loro attori e comici, Corrado, nato nel 1965 e Caterina, nata nel 1978. Il suo, per diversi anni, è stato l’attore David Riondino, di cui adesso è amica. Non ha figli. Ha fatto la scuola montessoriana, ma è stata “una bambina ribelle” e poi ha proseguito gli studi con l’Accademia di arte drammatica a Roma. Per molti anni è stata buddista e adesso non lo è più.ha spiegato che la loro infanzia è stata complicata, perché i loro genitori andavano ancora all’Università ...