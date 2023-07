Ryan Reynolds e Alf | il ritorno in tv dell’alieno | con un nuovo video

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 25 luglio 2023)rilancia Alf, il mitico alieno mangia-gatti. Il Maximum Effort Channel, di proprietà dell’attore, infatti, ha acquisito i diritti per trasmettere la sitcom cult degli anni Ottanta, ALF, e unprende in giro le creature intelligenti. La maratona ALF, che negli USA sarà presentata in anteprima sabato su Fubo, mostrerà episodi dello show sulla forma di vita aliena che notoriamente ama mangiare i gatti insieme all’originale Podcats: The Pawdcast di Maximum Effort Channel. Holy cats! Having our own @MaximumEffort Channel means doing fun things like making new ALF content for ALF re-runs. Marketing should be FUN. pic.twitter.com/C2ZX4C3sQS —(@Vancity) July 24, 2023 La serie sarà accompagnata da contenuti sponsorizzati ...