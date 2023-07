Russia | Putin e Lukashenko visitano il monastero di Valaam

Il presidente russo Vladimire il suo piu' stretto alleato Alexander Lukashenko hanno visitato ieri, 24 luglio, il ... Lago Ladoga, nella Repubblica di Carelia, in. 25 luglio 2023Primo via libera della Duma alla legge che mira ad aumentare il bacino di russi che possono essere richiamati a prestare servizio ...... il partito al governo in Honduras deve molto alladiper il supporto negli anni che sono seguiti al colpo di stato contro Manuel Zelaya , sposo dell'attuale presidente Xiomara Castro ; ...

Ecco perché Putin non vuole trattare: le foto dal satellite e la ripresa dell’industria russa Corriere della Sera

Il presidente russo Vladimir Putin e il suo piu' stretto alleato Alexander Lukashenko hanno visitato ieri, 24 luglio, il Monastero ...L'attacco russo ai porti ucraini sul Danubio porta il conflitto sempre più vicino ai confini della Nato. Mosca punta sul summit con l'Africa a San ...