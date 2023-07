Russia | Cremlino | ‘vertice con paesi africani andrà avanti’

(Di martedì 25 luglio 2023) Mosca, 25 lug. (Adnkronos) – Le delegazioni di 49, di cui 17 guidate da capi di stato, parteciperanno al vertice-Africa questa settimana. Lo ha annunciato in conferenza stampa il consigliere per la politica estera delYuri Ushakov, aggiungendo che il verticeavanti nonostante le azioni dell’Occidente.“Saremo in grado di tenere il secondo vertice-Africa in questa situazione, nonostante la reazione degli stati occidentali, nonostante la pressione esercitata – molto forte, a volte. E, naturalmente, la partecipazione degliconferma la loro intenzione di rafforzare i legami con il nostro Paese nonostante tutte le circostanze”, ha detto Ushakov.“Ad oggi, la partecipazione è stata confermata da 49su ...

Tensione sul Mar Nero Martedì ilha dichiarato che per ora è impossibile per larientrare nell'accordo sull'esportazione di grano nel Mar Nero, poiché la parte relativa agli ...' Saremo in grado di tenere il secondo vertice- Africa in questa situazione, nonostante la reazione degli stati occidentali e la pressione ...il consigliere per la politica estera del, ...Per quanto riguarda il vertice del G20 previsto a inizio settembre in India, il consigliere diplomatico delha detto di 'non escludere' la presenza di Putin. 'Non e' chiaro per il momento. ...

Notizie Ucraina oggi, ferito in combattimento l'ex marine liberato dalla Russia. Muro del Cremlino sul grano QUOTIDIANO NAZIONALE

Putin sapeva del piano, ma era paralizzato per agire. La rivolta Wagner è andata tanto vicina dal realizzarsi per la paralisi del leader russo ...Mentre Mosca ha lanciato nella notte l'ennesimo attacco di droni sulla capitale ucraina, "il sesto questo mese", arriva la conferma che le forze militari del Cremlino hanno minato la centrale nucleare ...