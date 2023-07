Roma respira | fa meno caldo Un platano crolla | due donne ferite

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 luglio 2023) Come promesso dai meteorologi, ada martedì sera fa. Si, si possono aprire le finestre senza bollire,condizionatori in funzione, conblackout in tutta la città. Purtroppo, però, l’aria fresca non è gratis. Il maestrale ha presentato sùbito la parcella, pagata in pronta cassa alle ore 15.30 con il parziale crollo di uncentenario a Lungotevere Tor di Nona. Uno dei rami divelti dalla furia del vento, un ramo lungo più di dieci metri, è caduto sopra le auto parcheggiate e su quelle in transito, causando il ferimento di due persone, ricoverate nel vicino ospedale di Santo Spirito in codice giallo. Le vittime sono due, una viaggiava su un taxi e è rimasta ferita al volto dai vetri dell’auto rotti ...