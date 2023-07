Roma | il giudice assolve l’uomo accusato di molestie su una dipendente | «Lei è complessata»

(Di martedì 25 luglio 2023) Una donna viene assunta comein un museo di. E accusa un suo dirigente di averla molestata. Ma il tribunale (collegio presieduto da Maria Bonaventura) lo. Perché i testimoni non hanno confermato il racconto della presunta vittima. Ma anche perché «alla luce di tutte le considerazioni qui svolte non si può escludere che la parte lesa, probabilmente mossa dai complessi di natura psicologica sul proprio aspetto fisico (segnatamente il peso) abbia rivisitato inconsciamente l’atteggiamento dell’imputato nei suoi confronti fino al punto di ritenersi aggredita fisicamente». Laè la stessa che ha assolto il bidello dell’istituto Rossellini per il palpamento involontario di una studentesse. Il processo Il pm Antonio Calaresu nel 2021 aveva raccolto la denuncia della giovane. Assunta nel ...

Le motivazioni della sentenza di assoluzione delle presunte molestie scritte dalla stessa giudice per la quale per 10 secondi non è molestia: ...Per il tribunale di Roma la giovane ha problemi di peso e per questo avrebbe scambiato le attenzioni del diretto superiore per molestie sessuali ...