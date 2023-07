Roma | gang di egiziani in manette | terrore dei turisti | scippavano collanine d’oro armati di coltello

In due distinti episodi, d'intesa con la Procura della Repubblica di, i Carabinieri della Compagnia diCentro hanno arrestato due gruppetti, in totale 5 uomini, di nazionalità egiziana, gravemente indiziati di rapina. Nella notte, a seguito di attive ricerche, i Carabinieri della Stazione...NAPOLI. L'emergenza microcriminalità torna a stringere la presa intorno alla città. Quello appena trascorso è stato un week end decisamente difficile, con alcuni gravi episodi avvenuti in diversi ......di Riccione hanno intensificato i servizi di controllo del territorio contro microcriminalità e "baby". Posti di controllo presso la stazione ferroviaria locale, presidi fissi in piazzalee ...

Le gang che rapinano collane ai passanti • Terzo Binario News TerzoBinario.it

In due distinti episodi, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Compagnia di Roma Centro hanno arrestato due gruppetti, in totale 5 uomini, di nazionalità egiziana, grav ...Mariglianella, 23 Luglio - Mariglianella violenta. Pestato un ragazzo ventenne. E' accaduto l'altra sera. Era all'incirca mezzanotte quando il giovane è ...