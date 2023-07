Roma | acciuffate le gang che rapinavano i turisti a piazza Venezia

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 25 luglio 2023)– In due distinti episodi, d’intesa con la Procura della Repubblica di, i Carabinieri della Compagnia diCentro hanno arrestato due gruppetti, in totale 5 uomini, di nazionalità egiziana, gravemente indiziati di rapina. Nella notte, a seguito di attive ricerche, i Carabinieri della StazioneQuirinale, coadiuvati da altre pattuglie dell’Arma, hanno individuato e arrestato tre uomini, tutti 19enni e di nazionalità egiziana, ritenuti gravemente indiziati del reato di rapina in concorso. I militari, intervenuti in, su richiesta di un 16enneno, il quale riferiva che poco prima, tre persone gli avevano strappato la collana d’oro sotto la minaccia di un coltello. I Carabinieri hanno raccolto dal denunciante una dettagliata descrizione ...