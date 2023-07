Roberto Mercadini | lo scrittore e performer in tour per tutta l’estate Questa sera a Milano

(Di martedì 25 luglio 2023)QUEST’ESTATE DAL VIVO INITALIA?PARTE INNÉE PERLUGLIO 25/07– Cortile di Palazzo Sormani – “La più strana delle meraviglie. Monologo da e su Shakespeare” – ore 19:30 27/07 SANT’ANGELO (FC) – Castello Malatestiano – “La bellezza delle parole. Storie che parlano del parlarsi” – ore 21:30 28/07 CASTEL BOLOGNESE (RA) – Chiostro del Palazzo comunale – “Fuoco nero su fuoco bianco. Racconto tentacolare nella Bibbia ebraica” – ore 21:00 29/07 GARFAGNANA (LU) – Piazza delle Erbe per ‘Mont’Astolfo sotto le stelle’ – “L’Orlando furioso” – ore 21:15 30/07 CANDA (RO) – Residenza Le Campagnole – “L’Orlando furioso” – ore 21:30 AGOSTO 01/08 FORLÌ (FC) – Arena San Domenico ...

Un fine settimana tutto dedicato al Festival Oxilia a Crevoladossola. Dopo lo spettacolo teatrale diin programma sabato 22 luglio, domenica 23 luglio è il turno della musica: a partire dalle ore 21.00 il concerto "Il Gloria di Vivaldi a Crevola". In scena, presso la chiesa dei SS. ...Scritto e interpretato da, lo spettacolo riprende la storia della Bibbia ebraica vista attraverso gli occhi dell'autore, considerato uno dei nomi più influenti del teatro italiano ...Arte Nell'ambito dell'arte, non mancheranno rappresentanti del mondo del cinema, del teatro, della regia e dello spettacolo, come, attore, scrittore e divulgatore, il regista Marco ...

Roberto Mercadini, lo scrittore e performer in tour per tutta l'estate ... RomaDailyNews

La rassegna letteraria “Martedì d’autore sotto le stelle” è promossa dalla biblioteca comunale di Bagno di Romagna insieme alla coop. Librazione: letteratura e romanzi per adulti e ragazzi, racconti ...’Sophia, la saggezza che accompagna la vita’ è il tema della 19esima edizione di “Filosofia sotto le stelle“, che porta a Cervia filosofi, scrittori e poeti in dialogo sui temi del nostro tempo, da og ...