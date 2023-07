Rivoluzione fisco | tasse fisse alle partite Iva e rottamazione allargata

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 luglio 2023) Sono più di 480, 482 per la precisione, gli emendamenti in commissione Finanze al Senato al disegno di legge di delega al governo per la riforma fiscale. Il termine per la presentazione delle proposte di modifica è scaduto venerdì scorso,18. In base a quanto è stato riferito, sono 136 gli emendamenti del M5S, 109 del Pd, 48 del gruppo Misto, 46 di Azione-Italia viva, 43 di Forza Italia, 37 della Lega, 32 di Fratelli d'Italia, 20 del gruppo delle Autonomie e 11 del gruppo Civici-Noi moderati-Maie. Diverse le novità emerse a palazzo Madama, tra cui quella relativa ad un possibile allargamento delle maglie del sistema tributario, con l'inclusione in presenza di nuove sanatorie di tutti i debiti, compresi quelli che non si sono ancora trasformati in vere e proprie cartelle. Tre, infatti, le proposte di modifica identiche all'articolo 16 del provvedimento, da parte di ...