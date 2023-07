Rivolta Wagner | “Putin avvertito in anticipo ma non fece nulla” | retroscena 007

(Di martedì 25 luglio 2023) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirfudai servizi di sicurezza "almeno due o tre giorni prima" di una possibiledella, ma nonper contrastarla, limitandosi "a rafforzare la sicurezza in diversi luoghi strategici, compreso il Cremlino, dove è stata rafforzata la guardia presidenziale e sono state distribuite più armi". A scriverlo oggi è il Washington Post, che cita fonti d'intelligence ucraine ed europee. "ha avuto il tempo di prendere la decisione di liquidare (la ribellione) e arrestare gli organizzatori", nota una fonte europea. "Poi quando è iniziata ad accadere, c'è stata una paralisi a tutti i livelli. C'erano sgomento e confusione assoluti. Per molto tempo non sapevano come reagire", ha aggiunto la fonte, ...

inoltre, ha riferito al Washington Post che non risulterebbero esserci stati ordini di alzare la guardia da parte del Comando Supremo della Russia nelle prime ore delladel gruppo. ...L'ultima apparizione pubblica di Qin Gang risale al 25 giugno scorso, quando, all'indomani della fallitadella, aveva ricevuto il vice ministro degli Esteri russo Andrey Rudenko.

Rivolta Wagner, il retroscena 007 su Putin Adnkronos

Dmitri Peskov ha affermato che Mosca non intende fare passi indietro sull'accordo sul grano: Zelensky chiede rafforzamento aereo su Odessa