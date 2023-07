Ritira la figlia dall’asilo | lo sfogo diventa virale | “Odia le coccole | le maestre la prendevano sempre in braccio”

Leggi su tpi

(Di martedì 25 luglio 2023)la, lodella mammaladi 3 anniperché lespesso inla piccola scatenando l’ira della bimba che, a detta della madre, non ama le. È quanto accaduto in Australia con lodella mamma, pubblicato sul blog kidspot.com, che ben presto ètosul web. “A mianon è mai piaciuto essere toccata. Anche da piccola non era affettuosa con nessuno. Certo, fa lealla sua mamma e al suo papà…ma comunque non è il tipo di bambina che potresti coccolare per dormire o ...